Boeing med gigantisk tap

Boeing står sliter for tiden, med betydelige økonomiske tap og en pågående streik blant 33.000 arbeidere som rammer produksjonen. I tredje kvartal registrerte selskapet et tap på 6,17 milliarder dollar og det totale tapet for 2024 er nærmer seg nå 8 milliarder dollar, som tilsvarer 88 milliarder kroner.

Omsetningen falt med nesten 1,5 prosent, mens underskuddet mer enn tredoblet seg, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette bidro til at konsernsjef Kelly Ortberg onsdag la frem en omfattende plan for å snu utviklingen, med fokus på en «fundamental kulturendring» og forbedret ytelse i både forsvars- og kommersielle prosjekter, skriver Reuters.

Boeing (Mill. USD) 3. kv./'24 3. kv./'23 Omsetning 17.840 18.104 Driftsresultat -5.761 −808 Resultat etter skatt -6.174 -1.638

Veiskille

Ifølge Ortberg, som tiltrådde i august, er Boeing ved et veiskille etter at flere feiltrinn som har skadet selskapets omdømme og kundetillit. Han understreket behovet for å stabilisere selskapet og forbedre ytelsen i nøkkelprogrammer som 737 MAX og 777, samtidig som produksjonen gradvis gjenopptas.

– Det vil ta tid å få Boeing tilbake til sin tidligere status, men med riktig fokus og kultur kan vi igjen bli et ikonisk selskap og ledende innen romfart, sier Ortberg.



Selskapets resultater er preget av streiken som har forsinket produksjonen av flere flymodeller, og konsernsjefen uttrykte håp om at et nytt kontraktsforslag, som nå er til uravstemning blant de streikende, vil bli vedtatt. Selv om analytikere er usikre på utfallet.

Og selv om streiken blir avblåst, vil flyprodusenten fortsatt slite med utfordringer i forsyningskjeden, etter at underleverandører har permittert ansatte og utsatt investeringer.

Sliter med kontantstrømmen

I tillegg kjemper Boeing mot en økende kontantstrømkrise, etter å ha brent gjennom nesten 2 milliarder dollar i løpet av kvartalet.

Ortberg påpekte også at selskapet må arbeide hardt for å stabilisere selskapets økonomi før det kan begynne utviklingen av nye flymodeller. Totalt har Boeing en ordrebeholdning på 511 milliarder dollar, inkludert over 5.400 kommersielle fly.

Selskapets aksjer steg svakt med 0,2 prosent i forhåndshandelen, til tross for de alvorlige utfordringene.