Telenor advarer mot telefonsvindel – en av de største svindelbølgene noensinne

– Det er en av de største Wangiri-bølgene vi har sett mot norske kunder. Volumet anrop vi har identifisert og stoppet, er helt enormt, sier Thorbjørn Busch, leder for Fraud, Crime & Abuse-teamet i Telenor, til Nettavisen.

Wangiri er en form for telefonsvindel der utenlandske numre ringer før den bryter etter kort tid. Målet er at du ringer tilbake og blir belastet i dyre dommer for tiden du er på tråden.

Busch sier at det ikke er snakk om et angrep fra Armenia, men at de kriminelle bruker armenske numre til angrep for selv å kunne tjene penger på å generere trafikk til numre de selv kontrollerer.

Han råder folk til å være forsiktig med å ringe tilbake til ukjente numre – særlig hvis nummeret som har ringt deg, er utenlandsk.

(NTB)