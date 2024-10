Onsdag klatret Atea over syv prosent etter at selskapet presenterte sine tredjekvartalstall, som viste et driftsresultat på 307 millioner kroner, mot ventet 301 millioner. Samtidig meldte ledelsen at selskapet starter et tilbakekjøpsprogram på inntil 120 millioner kroner.

Arctic Securities og Danske Bank er nå ute med nye analyser, hvor meglerhusene gjentar sine kjøpsanbefalinger på aksjen. Førstnevnte hever kursmålet fra 160 til 165 kroner, mens sistnevnte opprettholder kursmålet på 170 kroner.

Arctic Securities

Selv om Arctic-analytiker Kristian Spetalen beskriver veksten i tredje kvartal som svak, mener han kvartalsrapporten gir økt tiltro til at maskinvaresalget har nådd bunnen, og at selskapet vil oppleve bedre vekst fremover.

Analysefakta Aksje: Atea

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 165 (160)

Han forventer en organisk bruttovekst på 9,4 prosent for 2025, som sammen med en flat kostnadsbase gir en vekst i driftsresultatet på 25 prosent, eks. restruktureringskostnader på 40 millioner kroner i fjerde kvartal 2024.

Spetalen ser flere kurstriggere for aksjen, slik som nye og betydelige kontrakter, økt forsvarsbudsjett, slutten på levetiden for Windows 10, muligheter innen kunstig intelligens og økt fokus på cybersikkerhet.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Mads Ek Strøm understreker at Atea leverte vekst i både omsetning og lønnsomhet i tredje kvartal, til tross for et utfordrende makroøkonomisk miljø og svak utvikling hos konkurrentene, noe som styrker tilliten til estimatene for 2024.

Analysefakta Aksje: Atea

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 170 (170)

«Tallene for tredje kvartal var noe blandet, men førte samlet sett til en positiv kursreaksjon på grunn av solid lønnsomhet», skriver Ek Strøm i analysen.

Analytikeren tror utviklingen inn i 2025 vil drives av behovet for maskinvareoppgraderinger, og forventer derfor en positiv utvikling i aksjekursen. Kursmålet på 170 kroner gir en EV/EBIT på 11,7 og en P/E på 16,4 for neste år, noe som er på linje med konkurrentene.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 146,20 kroner, ned 1,0 prosent.