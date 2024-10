Storavtale for Thor Medical

Thor Medical melder tirsdag om at det er inngått en avtale med det radiofarmasøytiske selskapet Artbio. Avtalen omhandler levering av Thorium-228 fra Thor Medical til Artbio i løpet av de neste fem årene. Thor anslår at det vil gi det inntekter opp mot 200 millioner kroner, med muligheter for å øke til 400 millioner.

Thor Medical har i dag en markedsverdi på rett i overkant av 300 millioner kroner.

Hvorvidt avtalen vil gå mot 400 millioner avhenger av at Thor oppnår visse milepæler, som blant annet å øke produksjonskapasiteten. Thor har fortsatt til gode å bestemme seg for hvorvidt det skal investere i anlegget på Herøya

Thorium-228 vil bli produsert og levert fra Thor Medicals første kommersielle anlegg planlagt ved Herøya Industripark i Norge. Thor Medical forventer å ta en investeringsbeslutning for et slikt anlegg i 1. kvartal 2025, med estimert ferdigstillelse av anlegget 12 måneder etterpå.