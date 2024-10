I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Kristian Spetalen at han ikke forventer noen store overraskelser i AutoStores kommende rapport for tredje kvartal. Han opprettholder sin kjøpsanbefaling og kursmål på 18 kroner, og viser til at markedet sannsynligvis vil forbli stabilt, med en forventet ordreinngang på 155 millioner dollar. Det er omtrent på nivå med gjennomsnittet de siste kvartalene.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 18 (18)

Spetalen tror AutoStore gjentar sin guiding for fjerde kvartal. Han har nå justert estimatene for økte bruttomarginer og driftskostnader, men forventer likevel ingen store avvik i selskapets resultater.

Arctics salgsestimater for 2025 og 2026 ligger 7-9 prosent over konsensus, blant annet på grunn av en forventet økning i ordreinngang og oppdemmet etterspørsel fra prosjekter som er forsinket til 2025. Analytikeren påpeker at AutoStore handles til en attraktiv EPS-rabatt på 30-40 prosent sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Til tross for en mangel på kortsiktige kurstriggere, mener han at markedet undervurderer AutoStores vekstpotensial, spesielt ettersom selskapet har opprettholdt stabil ordreinngang og en økende kundebase i et krevende marked.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 10,60 kroner, opp 1,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.