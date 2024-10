I en analyse fra JPMorgan skriver analytiker Marcus Diebel at Schibsteds nye ledelse har gjort betydelige fremskritt mot selskapets strategi om å bli en ren markedsplassaktør.

Diebel fremhever at selskapets kommende Capital Markets Day (CMD) vil være sentral, spesielt med forventninger om nye kort- og mellomlangsiktige finansielle mål.

Etter salget av News Media-divisjonen og Adevinta-transaksjonen, har Schibsted oppnådd solide resultater på både inntektssiden og kostnadsbesparelser, med en inntektsvekst og et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) i tredje kvartal som henholdsvis oversteg forventningene med 5 prosent og 23 prosent.

Analysefakta Aksje: Schibsted

Meglerhus: JPMorgan

Anbefaling: Kjøp (kjøp)

Kursmål: 427 (422)

Analytikeren ser positivt på utviklingen frem mot CMD, og anslår at nye mål for 2025 og 2026 kan ligge over markedets konsensus, med JPMorgans egne estimater på ebitda som er henholdsvis 13 prosent og 10 prosent høyere enn konsensus.

Kursmålet er oppjustert til 427 kroner pr. aksje fra tidligere 422 kroner, og kjøpsanbefalingen (overweight) gjentas.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.