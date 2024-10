Som varslet onsdag forrige uke skal droneselskapet Nordic Unmanned hente mer kapital.

Selskapet har hyret inn Pareto for å gjennomføre en emisjon på 45 millioner kroner. Emisjonskursen er nå satt til 0,50 kroner pr. aksje, tilsvarende en rabatt på hele 82 prosent fra sluttkurs tirsdag.

Ned 94 prosent

Fra før er aksjen ned 94 prosent så langt i år.

Nettoprovenyet vil gå til å fullføre den pågående snuoperasjonen.

– Slik det ser ut nå satser vi på å bygge fundamentet for lønnsomhet og vekst gjennom 2025 og inn i 2026. Derfor er det viktig at vi nå går i gang med kapitalinnhenting for å sikre at Nordic Unmanned er i posisjon til å komme dit, sa Nordic Unmanned-sjef Stig Harry Christiansen forrige uke.

Største eier, Tjelta Eiendom, sammen med andre eksisterende eiere og nye investorer har indikert at de vil tegne seg for mer enn 45 millioner kroner i emisjonen.

Dersom etterspørselen er stor, kan emisjonskursen økes, opplyser selskapet.