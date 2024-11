27. august fikk Super Micro Computer Inc. (SMCI) så ørene flagret i en rapport fra Hindenburg Research. Der ble SMCI blant annet anklaget for regnskapsmanipulasjon og sanksjonsunngåelse.

Dagen etter Hindenburg-rapporten meldte SMCI at det på grunn av ny informasjon måtte utsette den planlagte fremleggelsen av årsrapporten 29. august. I rapporten sa selskapet at det ikke ventet at det ville gjøres noen «materielle endringer» før det ville legge frem årsrapporten, og i et brev til aksjonærene opplyste SMCI at ingen deler av produksjonen var påvirket.

17. september ble SMCI varslet av USAs finanstilsyn SEC om at det brøt Nasdaqs regler ettersom det ikke hadde levert årsrapporten, og truet med at det kunne medføre at SMCI ble avnotert.

Selskapet fikk 60 kalenderdager på seg til å følge Nasdaqs regler, eller legge frem en plan for godkjenning. Ble planen godkjent, ville selskapet ha 180 kalenderdager på seg på å følge regelverket, som ville si å legge frem årsrapporten.

Deretter har det den siste halvannen måned vært stille fra selskapet – frem til nå.

Revisor sier opp

I en melding datert den 24. oktober sier SMCI at revisorfirmaet EY hadde sagt opp kontrakten med selskapet. Det virker imidlertid ikke å ha noen virkning på SMCIs oppfatning av anklagene mot seg.

«Selskapet forventer ikke at det å finne en løsning på noen av problemene som er tatt opp av EY vil føre til endringer på noen av dets kvartalsrapporter for regnskapsåret 2024 eller tidligere år.»

I etterkant av at informasjonen ble offentliggjort, raste SMCI-aksjen over 30 prosent på Nasdaq.

Videre skriver SMCI at EY ble engasjert for å gjennomgå selskapets årsregnskap for 2024. EY har imidlertid ikke utarbeidet noen rapport for SMCI, og trakk seg fra engasjementet underveis i prosessen.

Mot slutten av juli tok EY opp flere bekymringer knyttet til SMCIs regnskap med representanter fra selskapet. Blant annet klaget EY på SMCIs transparens og fullstendighet i møte med det som selskapets revisor. I tillegg klaget EY på SMCis internkontroll over dets finansielle rapportering.



Etter at resultatene fra SMCIs eksterne granskning var gjennomført, stilte EY spørsmålstegn rundt SMCIs integritet og etiske verdier. I tillegg tvilte det på SMCIs styre og interne revisjonsutvalgs evne til å fungere som et oversiktsorgan, og opptre uavhengig av SMCIs sjef, Charles Liang.

«EY var i tvil om hvorvidt det kunne stole på informasjonen det fikk fra medlemmer av ledelsen og revisjonsutvalget,» skriver SMCI i meldingen.

SMCI skriver det er i full gang med å finne seg en ny revisor.

SMCIs største kunde er NVIDIA og SMCI er igjen NVIDIAs tredje største kunde.