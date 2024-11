Onsdag presenterte Telenor sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 5,0 prosent før aksjen sluttet på 137,50 kroner. Telegiganten fikk et resultat før skatt på 4,75 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 4,57 milliarder kroner i samme periode året før, godt over resultatforventningene på 4,26 milliarder kroner. Samtidig kom ledelsen med nye forventninger for 2024.

SEB

SEB-analytiker Markus Heiberg er godt fornøyd med tallene, og øker nå forventet EBITDA-resultat for den nordiske delen med én prosent for perioden 2024-2026, mens den frie kontantstrømmen oppjusteres med 2-5 prosent. Når det gjelder Asia forventer han en fri kontantstrøm på 9,7 milliarder kroner i 2024 og 12,5 milliarder kroner i 2025, noe som gir rom for økte utbytter.

Heiberg påpeker at Telenors avtroppende konsernsjef, Sigve Brekke, uttrykker tillit til at målene for 2025 vil oppnås, med støtte i forbedret konkurranseevne og økt kostnadskontroll. Han hever nå kursmålet fra 160 til 165 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Arctic Securities

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities gjør kun mindre endringer i estimatene etter Telenors kvartalstall. Kjøpsanbefalingen består, mens hun hever kursmålet fra 168 til 170 kroner.

«Solid vekst i EBITDA-resultatet i Norden oppveide midlertidig svakhet i Bangladesh og inflasjonspress i Asia. Guidingen for fri kontantstrøm i 2024 blir i den øvre delen av intervallet, delvis på grunn av reduserte kapitalutgifter i Norden», skriver Trondsen i sin analyse.

Arctic Securities forventer at kontantstrømmen i 2025 vil ligge seks prosent over konsensus.

Barclays

Barclays-analytiker Maurice Patrick beskriver kvartalstallene som solide, og forventer at «medvinden» Telenor opplever i ulike markeder vil fortsette. Meglerhuset gjentar både sin overvekt-anbefaling og kursmål på 165 kroner.

Torsdag formiddag omsettes Telenor-aksjen for 136,00 kroner, ned 1,1 prosent.