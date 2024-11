Lanserer ny søke-tech

I juli kunngjorde OpenAI at de testet en prototype av søkemotoren som de kalte SearchGPT. Nå skal produktet være fullt integrert. Funksjonen tilbyr sportsresultater, aksjekurser, og nyheter, det skriver CNBC.

Nyheten kommer etter at selskapet avsluttet en finansieringsrunde tidligere denne måneden som verdsatte selskapet til 157 milliarder dollar.

Lanseringen kan få konsekvenser for Google-eieren Alphabet som har den dominerende søkemotoren. Siden ChatGPT sin lansering i november 2022 har investorene i Alphabet vært bekymret for at OpenAI kan ta markedsandeler fra Google.

Den nye teknologien gjør også selskapet til en konkurrent til Microsoft selv om selskapet har investert 14 milliarder dollar i OpenAI. Det nye produktet konkurrerer med AI-teknologien til Microsoft og søkeverktøyet deres Bing.

– Jeg synes det er en mye raskere og enklere måte å få informasjon på. Jeg tror vi spesielt kommer til å se dette for søk som krever mer kompleks research, sa adm. direktør Sam Altman.