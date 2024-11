Saken oppdateres

Resultat per aksje kom inn på 1,43 dollar mot konsensus sine forventninger på 1,14. Omsetningen endte på 158,88 milliarder dollar mot konsensus på 157,2 milliarder dollar. Det tilsvarer en oppgang på 11 prosent fra samme periode i fjor.

Selskapet knuste konsensus på lønnsomhet og stiger med mer enn 5 prosent etter børsen stengte torsdag.

Amazon leverte netto inntekter på 15,33 milliarder dollar, noe som er opp fra 9,88 milliarder dollar i samme periode året før. Produktsalget steg med 7 prosent til 63,17 milliarder dollar.

Skytjenester i tråd med forventningene

Sammen med selskapets investeringsplaner ønsket Wall Street å se bevis på at Amazon Web Service sin skydivisjon tok opp veksten etter en periode med motgang. Omsetningen kom inn på 27,4 milliarder dollar, mens konsensus forventet 27,5.

Amazon Web Service var i tråd med estimatene, men vokste likevel raskere enn fra samme periode i fjor. Salget økte med 19 prosent år over år i kvartalet, sammenlignet med året før hvor salget bare økte med 12 prosent.

Konsensus forventet på forhånd at Amazon skulle rapportere et driftsresultat på 14,7 milliarder dollar, noe som er en vekst på 31 prosent fra i fjor. Amazon leverte et driftsresultat på 17,4 milliarder dollar i kvartalet. Selskapet har tidligere oppgitt at driftsresultatet vil ligge mellom 11,5 milliarder og 15 milliarder dollar.

Hittil i år er aksjen opp med 22 prosent.