Walt Disney oppretter en ny satsning for å utforske selskapets bruk av nye teknologier som kunstig intelligens og blandet virkelighet, ettersom mediegiganten utforsker applikasjoner på tvers av sine film-, TV- og fornøyelsesparkavdeling. Den nyopprettede avdelingen, kalt «Office of Technology Enablement», skal ledes av Jamie Voris, teknologidirektøren for filmstudioet, som ledet utviklingen av Disneys app for Apple Vision Pro med blandet virkelighet, ifølge en e-post Reuters har fått innsyn i. Eddie Drake vil etterfølge Voris som teknologidirektør for studioet.

Betydelig tempo

«Tempoet og omfanget av fremgangen innen AI og XR (utvidet virkelighet) er betydelig og vil fortsette å påvirke forbrukeropplevelser, kreative initiativer og våre virksomheter i årene som kommer,» skrev Disney Entertainment-medformann Alan Bergman.

Bergman understreker at enheten vil fokusere på teknologiområder som AI og blandet virkelighet som opplever underliggende sterk vekst, som kombinerer det fysiske og digitale.

Ulike avdelinger innen Disney utforsker bruksområder for utvidet virkelighet, som plasserer digitale elementer i den virkelige verden; virtuell virkelighet, som lar brukeren oppleve et simulert miljø; og blandet virkelighet, som kombinerer begge.

Hentet tilbake veteran

Kyle Laughlin, en Disney-veteran med bakgrunn innen utvidet og virtuell virkelighet og KI, kom tilbake til selskapet i mars som senior visepresident for forskning og utvikling for Walt Disney Imagineering, den kreative avdelingen bak Disneys fornøyelsesparkattraksjoner. Han forlot kortvarig Disney i 2019 for å lede Amazons Alexa Gadgets-divisjon.

Mens Meta og Snap har lansert en ny generasjon briller som gir forbrukerne et mer stilig alternativ til tunge VR-briller, har Disney satt sammen et team som fokuserer på hvordan teknologien best kan utnyttes til å skape nye opplevelser både i selskapets fornøyelsesparker og i kundenes hjem, ifølge flere kilder som har snakket med Reuters.