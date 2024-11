Intel kommer til å miste sin plass i Dow Jones Industrial Average etter 25 år, til fordel for Nvidia, opplyser S&P Dow Jones Indices på fredag. Dette er nok et slag for den sliterne chipprodusenten, som var blant de to første teknologiselskapene som ble inkludert i det indekset, melder Reuters.

Intel var en gang den dominerende kraften innen chipproduksjon, men har de siste årene tapt markedsandeler til konkurrenten TSMC og gått glipp av boomen innen generativ kunstig intelligens, blant annet etter feilgrep takke nei til å investere i ChatGPT-eieren OpenAI.

Intel har opplevd en nedgang på 54 prosent i aksjekursen i år, noe som gjør selskapet til den dårligste på indeksen og gir det den laveste aksjekursen i det prisvektede Dow Jones-indeksen. Aksjen falt omtrent 1 prosent i etterhandel på fredag, mens Nvidia steg med 1,5 prosent.

Grunnlagt i 1968, startet Silicon Valley-pioneren med å selge minnebrikker før de skiftet fokus til prosessorer som bidro til å lansere PC-industrien.

På 1990-tallet gjorde «Intel Inside»-klistremerker at elektroniske komponenter, som tidligere ble sett på som varer, ble til premiumprodukter, og de ble etter hvert å finne på stort sett alle bærbare datamaskiner.

Nvidia har dukket opp som en hjørnestein i den globale halvlederindustrien, takket være den sentrale rollen brikkene deres spiller i å drive generativ AI-teknologi. Dette har ført til en syvdobling av aksjekursen i løpet av de siste to årene.

Selskapets aksjer har mer enn doblet seg bare i år. Nvidia var tidligere populær blant gamere som lette etter PC-er med deres grafikkprosessorer, men selskapet er nå det nest mest verdifulle i verden og regnes som en indikator for AI-markedet.

Selskapets 10-til-én aksjesplitt, som trådte i kraft i juni, bidro også til å gjøre aksjen tilgjengelig for flere private investorer, noe som banet vei for at Nvidia kunne bli inkludert i indeksen.