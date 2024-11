Die Welt: – Trump-seier betyr ikke slutten på demokratiet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere frykter at utflyttere fra demokratisk styrte delstater vil dreie politikken mot venstre der de flytter til. Men realiteten er at mange flykter fra høye skatter og de sosiale og økonomiske konsekvensene av progressiv politikk. Flukten fra blå stater er én av grunnene til at Florida er blitt solid republikansk.

Financial Times

Flommen i Spania er en av landets verste naturkatastrofer i moderne historie. Spanjolene har betalt en høy pris for manglende beredskap. Globale tilpasningstiltak mot klimaendringer haster, ellers vil lignende tragedier skje igjen.

Die Welt

Donald Trump har bevist at han forakter demokratiet, men han er ingen diktator in spe. Han kommer ikke til å sperre inne journalister og politiske motstandere, slik han skryter av. Venstresiden benytter apokalyptisk retorikk hvert fjerde år for å mobilisere velgere, men samtidig fremstiller de demokratiet som svakere enn det i virkeligheten er. En Trump-seier betyr ikke slutten på demokratiet.

Dagens Industri

Det er som parallelle verdener. I den ene spekulerer politiske observatører heftig på utfallet av det amerikanske valget. Samtidig står markedet imot kaoset med en nærmest ubegripelig ro.