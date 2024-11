– Vi har en margin og kontantstrøm som gjør det mulig å investere. Det er det vi gjør i tredje kvartal, sier konsernsjef Gustav Line i Smartcraft.

Smartcraft, som er spesialisert på programvareløsninger til byggebransjen, rapporterte tirsdag tall for tredje kvartal.

Selskapet rapporterte sterk inntektsvekst og kontantstrøm i kvartalet, mens marginene falt betydelig på oppkjøp og engangsposter.

Øker repeterende

Selskapets omsetning økte med 32 prosent år-over-år til 132 millioner kroner, hvorav 94 prosent var repeterende inntekter.

De årlige repeterende inntektene (ARR) steg med 29 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, til 474 millioner kroner.

Selskapet rapporterer samtidig at justert EBITDA-capex-margin falt til 25,3 prosent fra 33,8 prosent i tredje kvartal 2023, påvirket av oppkjøp og engangsinitiativer.

– Halvparten av disse kostnadene skyldes at vi kjøper selskaper med lavere marginer. Den andre halvparten er i stor grad initiativer vi kontrollerer selv, altså aktiviteter vi besluttet å gjennomføre for å drive vekst. Disse kostnadene blir ikke videreført, sier Line.

– De har samtidig gitt bra effekt på interessen fra nye kunder, og vi mener det er godt investerte penger.

– Optimisme

Tross dårlige tider i byggebransjen, melder selskapet om fortsatt god etterspørsel etter digitale verktøy blant håndverkerbedriftene.

En av effektene Line trakk frem under resultatfremleggelsen var positive effekter av rentekutt i Sverige. Dette skal ifølge selskapet ha ført til økt optimisme i byggebransjen og akselererende inntektsvekst for SmartCraft i det svenske markedet.

– Den svenske renten er satt ned tre ganger, som for våre kunder har hatt en positiv effekt. Jeg skal være forsiktig med å spå, men vi venter at et rentekutt vil være positivt også i Norge.

SmartCrafts nylige oppkjøp av Clixifix markerte selskapets første ekspansjon utenfor Norden, og dermed økte det totale adresserbare markedet til 50 milliarder kroner.

Det britiske selskapet leverte en vekst i repeterende inntekter på over 30 prosent.

Til tross for kortsiktige marginpress, gjentok SmartCraft sitt mål om 15-20 prosent organisk inntektsvekst på mellomlang sikt og forventer at den justerte EBITDA-marginen vil øke på grunn av skalerbarhet i virksomheten.

Operasjonell kontantstrøm økte med 58 prosent år-over-år til 34 millioner kroner, mens kundefrafallet økte svakt til 8,3 prosent.

– Vi ser en liten økning i kundefrafall, noe som er naturlig når konkurstallene i bransjen er høye, sier Line.