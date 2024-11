Super Micro-krakket: – Risiko for avnotering

Super Micro Computer, som blant annet produserer dataservere, faller kraftig i førhandelen onsdag. AI-aksjen har fått juling den siste tiden, og aksjen falt tosifret i prosent tre dager på rad i forrige uke.

Grunnen var at revisoren, Ernst & Young, trakk seg og meldte om bekymringer rundt internkontrollen, styrets uavhengighet og regnskapsmetodene. Revisorene skrev at de ikke kunne gå god for regnskapene som ledelsen hadde utarbeidet.

Tirsdag kveld nedjusterte Supermicro guidingen for to kvartaler. Inntektene for første regnskapskvartal ble nedjustert til 5,9-6,0 milliarder dollar, fra tidligere 6,0-7,0 milliarder. For andre regnskapskvartal ble guidingen for resultat pr. aksje senket til 0,56-0,65 dollar, mens konsensus var 0,83 dollar.

Les også Aksjen raser etter revisor trakk seg Hindenburgs angrep fra slutten av august ga SMCI store problemer med regnskapsrapporteringen. Nå har selskapets revisor, EY, sagt opp.

Større problemer

Barclays-analytiker George Wang senker kursmålet til 25 fra 42 dollar etter oppdateringen. Analytiker Samik Chatterjee i JPMorgan senker kursmålet fra 50 til 23 dollar. Begge analytikerne hadde kursmål på over 100 dollar tidligere i år.

Selskapet mangler fortsatt revisor. I oppdateringen fra selskapet ble det heller ikke avklart når årsrapporten skal leveres. Dermed er det usikkerhet om selskapet klarer å overholde Nasdaq sine krav, og risikoen for avnotering er økt, ifølge Barclays-analytikeren.

Innen 16. november må selskapet sende inn en plan til Nasdaq. Hvis denne planen godkjennes, får selskapet frist til 25. februar for å levere årsrapporten.

Aksjen er ned 17,9 prosent til 22,75 dollar i førhandelen onsdag.