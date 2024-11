– Vi fortsetter å bygge momentum i begge våre forretningsområder, og vi leverer sikre videoløsninger samtidig som vi styrker posisjonen som spesialist på interoperabilitet i industrien, sier Trond K. Johannessen, adm. direktør i Pexip.

Selskapet melder om en økning på 6 prosent i inntektene for tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Pexips løpende abonnementsinntekter (ARR) var 109,5 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med året før.

– Vi har god utvikling for produktet Connect for Zoom Rooms, som ble lansert i andre kvartal. Produktet bidro med 0,7 millioner dollar i ARR i tredje kvartal , inkludert en kontrakt med et Fortune 500-selskap, sier Johannessen.

REC Silicon (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 228,5 214,9 Driftsresultat −4,0 −22,3 Resultat før skatt 9,0 −25,4 Resultat etter skatt 5,8 −24,2



Se webcast her