Itera med underskudd – gjør oppkjøp og etablerer seg i Stavanger

IT-konsulentselskapet Itera rapporterte driftsinntekter på 184,2 millioner kroner i tredje kvartal 2024, ned fra 193,9 millioner i samme periode i fjor.

Nedgangen på fem prosent skyldes hovedsakelig nedskalering fra en stor kunde. «Til tross for denne utfordringen begynner selskapet å se positive trender i etterspørselen og har sikret flere nye avtaler til en potensiell verdi på 500 MNOK», heter det i børsmeldingen.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) havnet på 8,3 millioner kroner, ned fra 16,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet endte på 0,1 millioner kroner, et kraftig fall fra 8,7 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet vedtar dividende på 0,2 kroner pr. aksje, som utbetales i desember.

— Etter mer enn et år i et utfordrende miljø begynner vi å se positive trender i etterspørselen og flere store nye avtaler som forventes å gradvis forbedre faktureringsgraden, sier konsernsjef Arne Mjøs.

Itera (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 184,2 193,9 Driftsresultat 0,1 8,7 Resultat før skatt −0,9 7,6 Resultat etter skatt −0,9 5,8



Oppkjøp

Itera kunngjør et lite oppkjøp, og vil åpne et nytt kontor i Stavanger. Utvidelsen er rettet mot energi, offshore og andre industrien.

— Vi åpner et nytt kontor i Stavanger-regionen for å styrke vår posisjon på Vestlandet. Jeg er også glad for å kunngjøre at kontoret vil bli ledet av Nils Olav Nergaard, en av de beste IT-lederne i bransjen, sier Mjøs.

Selskapet har kjøpt 100 prosent av aksjene i Revoltr og Mosaique Headhunting Stavanger. Oppgjøret skjer gjennom kontanter og aksjer i Itera og har en earn-out klausul på fremtidig resultatoppnåelse.

461.576 Itera-aksjer overføres til Mosaique Holding, tilsvarende 4.725.000 kroner, med en aksjekurs på 10,24 kroner