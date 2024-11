Digitalisering uten mål og mening er en fallgruve

Debattinnlegg: Henrik Byremo, daglig leder i konsulentselskapet Team Agile

Hvis vi ser på tidligere teknologi-hyper, skulle blockchain revolusjonere tillit, stordata skulle gi oss svar på alt, og skyen skulle løse alle databehandlingsutfordringer. Men i dag ser vi flere selskaper, både nasjonalt og internasjonalt, som flytter dataene sine tilbake til egne datasentre, delvis på grunn av skyhøye driftskostnader.

Henrik Byremo. Foto: Kristyna Hodakova

Nå står vi her igjen, denne gangen med kunstig intelligens, hvor digitaliseringsministeren har satt som mål at 80 prosent av offentlig ansatte skal bruke kunstig intelligens (AI) innen 2025 – uten at det nødvendigvis skal gi direkte verdi for oss. Vi er på god vei med å digitalisere for digitaliseringens skyld, og overse at bruken av teknologien er verdiløs hvis den ikke fører til verdiskapning. Teknologiverktøyene kan like gjerne bli en økonomisk og organisatorisk byrde når de brukes uten klare mål.

Når alle har tilgang til samme teknologi, blir teknologien i seg selv ikke lenger et konkurransefortrinn. Verdiskapning handler om menneskelig innsats og samarbeid – om hvordan vi kan skape løsninger som gjør en forskjell, og deretter skalere dem ved hjelp av teknologi.

Hvis vi lar oss rive med av den ene teknologi-hypen etter den andre, risikerer vi å drukne i dem. Vi må derfor sørge for at digitalisering skjer med tydelige mål og mening, med et klart fokus på verdiskapning, ellers kan vi ende opp med et samfunn som er mindre produktivt og mindre selvstendig enn før AI.

