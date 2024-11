Bouvet Q3: Øker utbyttet

Konsulentselskapet Bouvet rapporterte driftsinntekter på 878,5 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 777,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet var 101,0 millioner kroner, en økning fra 80 millioner kroner året før.

«Dette kvartalet føyer seg inn i rekken av kvartaler hvor Bouvet fortsetter utviklingen. Et kvartal med mange viktige leveranser som har gitt solid omsetningsvekst og lønnsomhet, samtidig som vi kan ønske flere nye kolleger velkommen om bord i Bouvet-fellesskapet. Et sterkt Bouvet-kvartal», sier adm. direktør Per Gunnar Tronsli.

Bouvet (Mill. dollar) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 878,5 777,9 Driftsresultat 100,9 80,0 Resultat før skatt 100,7 81,8 Resultat etter skatt 77,9 62,9



I løpet av kvartalet var det i snitt 2.372 ansatte i konsulentselskapet, en økning på 6,6 prosent fra samme periode i fjor. Selskapets likvide midler mer enn doblet seg på årsbasis, fra 173,8 millioner til 386,7 millioner kroner.

Resultat pr. aksje endte på 0,76 kroner, en økning på 23,5 prosent fra samme periode i fjor.

Selskapet hever utbyttet og skal betale ut 1 krone pr. aksje, opp fra 0,55 kroner i tredje kvartal 2023.

«Kundeporteføljen til konsernet og en rekke andre trekk i markedet, gjør at Bouvet er godt posisjonert og rustet til rekruttering og til videre utvikling i sektorer der konsernet er til stede», heter det i rapporten.