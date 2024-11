Det er full gass for telehelseselskapene som har kastet seg på slankemedisinbølgen.

Yazen, en digital helseplattform for fedmebehandling, med opphav i Stockholm er ett av dem, som denne uken hentet 230 millioner kroner i en overtegnet serie A-finansieringsrunde for å drive nasjonal og internasjonal ekspansjon.

Selskapet kombinerer medisinsk behandling med Novo Nordisk og Eli Lillys kioskvelter GLP-1 slankemedisiner med omfattende livsstilsstøtte. Og har pekt ut Norge som et av sine viktigste vekstmarkeder.

– Vi endrer måten pasientene spiser på, og hvordan de beveger seg. Det gjør at pasientene står mye lenger i behandlingen, sier Fredrik Meurling, medgrunnlegger og administrerende direktør i Yazen.

20.000 KUNDER: Fredrik Meurling, grunnlegger og adm. dir. i Yazen Foto: Yazen

Doblet kundemassen

Yazen tilbyr fedmebehandling gjennom app hvor pasientene kobles med lege, psykolog, personlig trener, ernæringsfysiolog og coach. Målet er ifølge selskapet å forandre liv og redusere stigmaet rundt overvekt og fedme gjennom varig vektreduksjon.

Selskapets omsetningen økte fra 2,2 millioner i 2022 til 56 millioner i 2023. Det har over 20 000 pasienter i Sverige, en dobling fra da Finansavisen omtalte selskapet i januar.

Yazen er ett av et økende antall selskaper internasjonalt som kapitaliserer på GLP-1-boomen ved å bygge programmer og tjenester for brukere rundt medisinene.

SKALERBART: Yazens kunder får kontakt med helsepersonell gjennom appen, hvor det ifølge Meurling bygges program for livstilssendring og varig vektnedgang. Foto: Yazen

Andre kjente aktører er amerikanske Ro (kort for Roman) og Hims & Hers. Sistnevntes aksjekurs steg 28 prosent på nyheten i mai om at det begynte å tilby sammensatte GLP-1-injeksjoner, og er opp 142 prosent så langt i år.