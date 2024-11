Tibber bekrefter datainnbrudd

Meldingen om datainnbruddet ble først kjent på X, skriver Tek/VG. Strømselskapet, som har over en million brukere, bekrefter at de er blitt utsatt for et innbrudd.

– I dag, 12. november, oppdaget Tibber et mulig datainnbrudd. Vi kan nå bekrefte at data knyttet til tyske kunder, som har kjøpt smarte produkter i den tyske Tibber-butikken, har blitt stjålet. Det er viktig å poengtere at ingen kredittinformasjon eller personnumre er på avveie, skriver pressekontakt Gaute Haaversen-Westhassel til VG/ Tek.no.

Han forteller at innbruddet vil bli anmeldt til tysk politi.

– Tibber vil fortsette å undersøke saken for å være helt sikre på at ingen norske kunder er påvirket, fortsetter han.

(NTB)