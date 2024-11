USAs sak mot Meta går til retten

Søksmålet baserer seg på anklager om at Meta kjøpte bildedelingsappen Instagram og meldingstjenesten WhatsApp i henholdsvis 2012 og 2014 for å hindre konkurrenter innen sosiale medier i å vokse fram.

Amerikanske myndigheter saksøkte Meta i 2020, da Donald Trump var president, med påstand om at selskapet handlet ulovlig for å opprettholde et monopol i sosiale medier.

Meta hevder at søksmålet baserer seg på et altfor snevert syn på markedet innen sosiale medier, og ikke tar hensyn til konkurranse fra Bytedance-eide Tiktok, Google-eide Youtube, Microsoft-eide Linkedin og Elon Musk-eide X. Men saken må likevel avgjøres i en rettssak, har en dommer i Washington bestemt.

Saken er en av fem der amerikanske myndigheter går etter store teknologiselskaper.