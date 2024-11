Arctic Securities og analytiker Henriette Trondsen gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmålet på 28 kroner pr. aksje for Webstep etter IT-konsulentselskapets tredjekvartalstall onsdag. Torsdag endte Webstep-aksjen på 24,70 kroner.

I en ny analyse fremhever Trondsen at Websteps driftsresultat i tredje kvartal overgikk forventningene, hovedsakelig på grunn av lavere driftskostnader. Hun peker videre på at selskapet implementerer tiltak som skal forbedre driftsresultatet ytterligere, inkludert ny ledelse og kostnadsbesparende grep.

Analysefakta Aksje: Webstep Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 28 (28)

Trondsen venter at Webstep over tid vil nå målet om 10 prosents driftsmargin, selv om 2024 ventes å bli et overgangsår, og at dette kan støtte en verdsettelse på 35 kroner pr. aksje, basert på meglerhusets estimater for 2026.

Arctic og Trondsen anslår en driftsmargin på 9,3 prosent i 2026, opp fra estimerte 8,7 prosent i 2025 og 7,3 prosent i år.

I analysen peker Trondsen forøvrig på moderat etterspørsel og blandet markedsaktivitet, med sterk etterspørsel i energisektoren og mer forsiktige investeringer i andre sektorer. Hun bemerker spesielt at etterspørselen tok seg opp langs kysten, særlig i Bergen, mens det var svakere etterspørsel og mer konkurranse i Oslo.

Webstep handles nå til en P/E på 11,5 ganger for 2025. Dette er lavere enn for lignende selskaper, som ligger på 13–15 ganger. Arctic Securities ser imidlertid muligheter for redusert rabatt dersom Webstep leverer på sine marginforbedringer.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.