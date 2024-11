Schibsted har lenge varslet kraftige kostnadskutt. Analytikerkorpset er likevel ikke imponert over hva Schibsted sa rundt kostnadsutviklingen.

«Vi hadde ønsket et konkret kostnadsbesparingsprogram for drift og investeringer som kunne støtte opp under de nye marginmålene. Kapitalallokeringsrammeverket fremstår som godt balansert og på nivå med konkurrentene», skriver Jefferies-analytiker Giles Thorne i en oppdatering.

Ifølge Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen innebærer de oppgitte inntekts- og EBITDA-målene at driftskostnadene for Marketplaces vil ligge på mellom 4,6 og 4,8 milliarder kroner i 2027. Til sammenligning har Trondsen et estimat på 4,3 milliarder kroner for samme år, opp fra 3,8 milliarder kroner i 2024.

Ekskludert Recommerce, som har lav bruttomargin, forventes driftskostnadene å øke med over 19 prosent, fra 2,7 milliarder kroner til 3,2 milliarder kroner eller mer.

– De fleste kostnadsreduksjonene som nevnes, er imidlertid ikke konkretisert og inkluderer abstrakte tiltak som konsolidering av plattformer, forenkling av juridiske strukturer, harmonisering av back-office-systemer, utnyttelse av kunstig intelligens og effektivisering av støttefunksjoner. Det er også nevnt færre ansatte i Recommerce og enkelte kutt i konsulentkostnader, sier Trondsen.

NYE MÅL: Konsernsjef Christian Printzell Halvorsen i Schibsted la tirsdag frem nye finansielle mål. Foto: Iván Kverme

– Forvirrende kommunikasjon

I presentasjonsmaterialet fremgår det at målet er å redusere driftskostnadene som andel av inntektene fra 65 prosent til 40 prosent.

– Det er imidlertid vanskelig å se hvordan dette målet harmonerer med de øvrige finansielle målene. Videre mangler det omtale av kostnadene til hovedkontoret, som i dag reduserer EBITDA med rundt 10 prosent. På den positive siden har Schibsted som mål å redusere investeringene som andel av inntektene fra 9 prosent til 5 prosent, sier Trondsen.

Tirsdag morgen falt Schibsted-aksjen 1,6 prosent til 367,60 kroner. Trondsen mener den negative markedsreaksjonen er forståelig.

– Historisk har oppsidehistorien vært drevet av kostnadskutt, som er enklere å gjennomføre enn den omfattende organiske veksten Schibsted nå legger opp til i sitt finansielle rammeverk. For mange kan dette fremstå som forvirrende kommunikasjon, sier hun og legger til:

– Begrepet «mellomlang sikt» er for vagt og gir ikke markedet den presisjonen det etterspør. Forventningene til kapitalmarkedsdagen har vært svært høye på forhånd, noe som kan forsterke skuffelsen.