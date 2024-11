Verdens største leverer tall – listen ligger høyt

Verdens største selskap målt i markedsverdi, Nvidia, rapporterer tall for tredje kvartal kl. 22:20 onsdag. Aksjen hadde solid medvind tirsdag og steg 4,9 prosent til 147,01 dollar.

Opsjonsmarkedet priser inn en +/-8,5 prosent bevegelse i aksjen, tilsvarende 300 milliarder dollar, ifølge ORATS.

Forventninger

Selskapet har guidet driftsinntekter på 32,5 milliarder dollar, mens Bloomberg-konsensus er på 33,25 milliarder.

«Trenden har vært å slå inntektsguidingen med 2 milliarder dollar, etterfulgt av en guiding som ligger høyere enn konsensus. Optimistene er særlig fokusert på tidlig utrulling av Blackwell i 2025», skrev Goldman Sachs i en briefingen tirsdag kveld.

«Forventningene er svært høye med tanke på Blackwell-lanseringen», skriver direktør Josh Meyers i JPMorgan.

Blackwell

I mars 2022 ble den såkalte Hopper-arkitekturen lansert. Denne teknologien brukes i grafikkprosessoren H100, som består av 80 milliarder transistorer.

Nå venter man på Blackwell-arkitekturen, som ble først (offisielt) lansert i mars 2024. Denne teknologien brukes blant annet i B200 GPU-en og har 2,6 ganger flere transistorer enn Hopper-varianten.

Blackwell-serien har dog blitt forsinket med rundt et kvartal og har støtt på problemer som serveroppheting når de kobles sammen med serverstativer.

ENORM INTERESSE: Blackwell GPU. SoftBank skal angivelig være den første kunden som bygger en "supercomputer" med Blackwell. Foto: Bloomberg

– Utfordringene skyldes hovedsakelig størrelsen på Blackwell-brikkene, som krever en betydelig endring i design. I stedet for én stor silisiumbrikke består Blackwell av to avanserte, nye Nvidia-prosessorer og en rekke minnekomponenter, som er koblet sammen i et intrikat nettverk av silisium, metall og plast, sier porteføljeforvalter Bernt Berg-Nielsen, til Finansavisen.

– For å forbedre ytelsen til sine Blackwell-brikker har Nvidia gått over til en ny metode for å koble sammen silisium. Dette fører til produksjonsutfordringer. De informerte kundene i tredje kvartal om en forsinkelse på flere måneder i lanseringen, fordi de har gjort en endring i designet av Blackwell for å forbedre kvaliteten på brikkeproduksjonen, sier han.

Dermed skaper de tekniske utfordringene noe usikkerhet rundt marginene, påpeker Berg-Nielsen. Det samme gjør Josh Meyers i JPMorgan.

Les også Satt fullastet i Nvidia – dumpet halvparten før krakket Bernt Berg-Nielsen har hamstret Nividia-aksjer fordi inntjeningen har stått i stil med kursutviklingen. Forrige uke dumpet han halvparten. – Vinnerrekka ble brutt, sier han.

Utfordringer

Meyers mener forventningene til regnskapsåret 2026 er blitt ganske optimistiske, og derfor blir det ekstra viktig hva Nvidia-sjefen Jensen Huang sier i kveld.

Han peker også på noen bekymringer rundt konkurransen fra andre ASIC-aktører (applikasjonsspesifikk integrert krets), og om modellene til Nvidia kan ha nådd toppen.

9.000 Nordnet-kunder, med Nvidia aksjer for 1,2 milliarder kroner, er trolig også svært spente i kveld.