I en analyse fra Arctic Securities med tittelen «Pain is temporary, but glory lasts forever» skriver analytiker Kristian Spetalen at SmartCraft hadde et utfordrende tredje kvartal som lå noe under forventningene på grunn av økt kundetap i Norge.

Det makroøkonomiske bildet forblir krevende, men positive signaler ses i Finland og Sverige. Det nylig oppkjøpte selskapet Clixifix viser allerede sterk vekst med 30 prosent organisk vekst og god lønnsomhet, mens overgangen til abonnementsmodell for Locka gir kortsiktig press på vekst og lønnsomhet, skriver han.

Spetalen nedjusterer forventningene til organisk vekst for fjerde kvartal og 2024, men opprettholder prognosene for 2025-2026 på grunn av positiv valutaeffekt. Han gjentar kjøpsanbefalingen og oppjusterer kursmålet med en krone fra 33 til 34 kroner.

Analysefakta Aksje: SmartCraft Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 34 (33)

Spetalen fremhever at SmartCraft fremdeles ventes å oppnå over 15 prosent organisk vekst når markedet bedres, med en oppvurdering fra 18 ganger estimert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2026 til den øvre enden av konkurrentgruppen, på 15 til 25-gangeren.

Selskapet forventer en gradvis nedgang i kundetap og økt mersalg fra 2025, selv om utfordringene i Norge og Finland, samt høyere driftskostnader i tredje kvartal, legger press på kortsiktige resultater. Arctic Securities fremhever at SmartCrafts aksje handles attraktivt i forhold til tilsvarende selskaper innen nordisk SaaS og programvare for bygg og anlegg.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.