Hundrevis mister jobben i LinkedIn

LinkedIn skal ha sagt opp rundt 200 ansatte de seneste ukene, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til The Information.

Det tilsvarer rundt én prosent av selskapets 18.000 ansatte.

Nedbemanningen bekreftes av LinkedIn-talsperson Greg Snapper. Han sier kuttene gjøres blant ingeniører og innen kundestøtte.

– Vi gjør endringer innen team i LinkedIn for å tilpasse våre organisasjonsstrukturer og vårt arbeid til våre strategiske prioriteringer og for å støtte våre kunder, sier Snapper, ifølge The Information.

Store kutt i fjor

For et års tid siden ble det kjent at 700 LinkedIn-ansatte mistet jobben, etter et kutt av 700 stillinger tidligere i 2023. I fjor var forklaringen fra det Microsoft-eide selskapet endret kundeadferd og tregere inntektsvekst, og at det ønsket å oppnå mer smidighet og vekst.

Kuttene da ble gjort innen ingeniør-, produkt-, talent- og finansteamene.

Microsoft kjøpte LinkedIn for 26,2 milliarder dollar tilbake i 2016.