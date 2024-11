SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Elliptic Labs melder om driftsinntekter på 28,6 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 22,5 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var positivt med 0,5 millioner kroner, mot minus 2,9 millioner kroner i tredje kvartal 2023.

Resultatet før skatt gikk fra minus 7,4 til minus 4,6 millioner kroner.

– Sterk topplinjevekst

Så langt i 2024 har Elliptic Labs sikret 84,3 millioner kroner i inntekter fra kundekontrakter, tilsvarende 43 prosent vekst fra 59,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

«Med en sterk topplinjevekst hittil i 2024, utgjør inntekter fra kundekontrakter totalt 94 millioner kroner de siste 12 månedene frem til tredje kvartal 2024. Gitt potensielle inntekter fra allerede lanserte modeller, samt vår kommende portefølje, ventes underliggende topplinjevekst å fortsette i et friskt tempo», skriver selskapet i rapporten.

Fastholder mål

Elliptic Labs fastholder målet om årlige driftsinntekter på 500 millioner kroner «på mellomlang sikt», støttet av «sterk gjennomføring» og selskapets «klare posisjon som markedsleder.»

Målet om en topplinje på 500 millioner kroner var tidligere et punktestimat for helåret 2025, men dette ble endret i rapporten for første kvartal 2023.

PC-tilbehør også

«Avgjørende dette kvartalet var den vellykkede lanseringen av Lenovos Smart Share-funksjon, drevet av vår AI Virtual Tap Sensor. Denne banebrytende teknologien gjør interoperabilitet mellom enheter enestående enkelt. Videre har vi sikret flere kontrakter innen våre kjerneområder – bærbare datamaskiner og smarttelefoner – samt vel å merke for første gang: PC-tilbehør», skriver toppsjef Laila Danielsen.