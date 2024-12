– Vi har sagt vi skal hente 156 millioner over tid. Vi er fornøyde med å ha hente 80 millioner til et «scale up»-selskap under dagens markedsforhold, men det var synd vi måtte så langt ned i verdsetting, sier styreleder i Wheel.me, Walter Qvam, tidligere sjef i Kongsberg Gruppen.

– Vi hadde satt 66 millioner som minimumsmål og hentet nesten 80 millioner. Dette betyr at sammen med lånekonvertering, er selskapet blitt tilført egenkapital på rundt 160 millioner, sier Qvam.

Ny kapital og gjeldskonvertering

Dagens Næringsliv skrev i starten av november at selskapet var i markedet for å hente 156 millioner kroner i frisk kapital. I tillegg ville selskapet konvertere et aksjonærlån fra Inge Steensland Gruppen på 84 millioner til aksjer.

Ved inngangen til året var kassebeholdningen 52 millioner.

Wheel.me (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 6,4 0,8 Driftsresultat −104,8 −65,8 Resultat før skatt −106,6 −66,9 Resultat etter skatt −106,6 −66,9



– Kapitalbeholdningen før emisjonen var meget lav, og det var behov for en omfattende rekapitaliseringsplan for å sikre videre drift i selskapet. Med den gjennomførte emisjonen og utsiktene fremover, har wheel.me en langsiktig plattform for vekst. Vi planlegger å hente inn ytterligere 75 millioner i et nytt trinn, og det arbeidet er allerede i gang, sier Qvam, og fortsetter:

– Selskapet var i en likviditetsmessig krise. På emisjonstidspunktet var selskapet tilnærmet tomt for penger. Dette måtte løses på kort sikt, og det klarte vi.

Ny emisjon

– Samtidig har planen hele tiden vært å bruke noe lengre tid på totalprosessen. Vi vil fortsette kapitalinnhenting på samme nivå eller til bedre prising i ett eller flere trinn, så emisjonen gikk helt etter planen, sier Qvam.

Produktet Wheel.me lager – som skal være det første av sitt slag – er et helautomatisk robothjul som kan brukes til alt fra å flytte tunge deler i fabrikker til flytting av utstyr på sykehus. Det navigerer på egenhånd og kan monteres på omtrent hva som helst. Hjulene selges ikke som varer, men kundene kjøper abonnement på samme måte som programvare, og konseptet kalles «robotics as a service», mot «software as a service» for programvare.

AUTONOME HJUL: Wheel.me lager selvnavigerende hjul, og har blant annet bilindustrien som kunder. Wheel.me

Status i november var 1.000 hjulroboter levert, blant annet er bilindustrien på kundelisten.

Steensland blir storeier

Ved nyttår var Idekapital Fund 1 største eier med 20 prosent. Deretter fulgte Inge Steensland Gruppens AS Audley med snaue 9 prosent. Gründer og tidligere adm. direktør Atle Timenes satt på 6,4 prosent, mens Thomas Wilhelmsen-familien og Johan H. Andresens Ferd hadde småposter på rundt 2 prosent.

– Hvor mange av de gamle eierne var med i emisjonen, og hvordan er aksjonærstrukturen i dag?