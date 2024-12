EU strammer grepet mot Temu og Shein

EU forbereder tiltak mot den stadig økende mengden pakker fra de kinesiske netthandelsplattformene Temu og Shein, skriver Financial Times.

Handelsplattformene omgår ofte tollkontrollen inn i unionen, og nå vurderer EU flere tiltak. Blant annet er det snakk om en ny skatt på omsetningen til netthandelsplattformer og et administrativt behandlingsgebyr per vare.

Ifølge EUs handelskommissær Maroš Šefčovič vil det komme rundt 4 milliarder lavverdi-pakker til EU i 2024 – nesten tre ganger så mange som i 2022. Siden de fleste pakkene har en verdi under 150 euro, slipper de toll og kontroller.

Les også Kinesiske Trump-selgere tjener fett på valgseieren Trump vil ramme Kina hardt med sin økonomiske politikk, men til nå er det kinesiske selgere av diverse Trump-effekter som har kommet best ut av USA-valget.

Giftige leker

EU er bekymret for at billige importvarer undergraver europeiske konkurrenter, som må følge strengere og mer kostbare produksjonsstandarder. Samtidig blir effektive logistikkprosesser utnyttet til å sende et økende antall farlige og falske varer direkte til forbrukere i EU.

Antallet farlige produkter rapportert av EU-land økte over 50 prosent i 2023 sammenlignet med året før, til mer enn 3.400 tilfeller. Kosmetikk, leker, elektriske apparater og klær var blant produktene med størst sikkerhetsproblemer.

Dette har ført til at EU-kommisjonen allerede har foreslått å fjerne tollfritaket på 150 euro, en lignende tilnærming som USA også vurderer.

Imidlertid vil dette forslaget innebære en betydelig økning i arbeidsmengden for de allerede overbelastede tollerne. På flyplassen Schiphol og Rotterdam havn i Nederland behandles det daglig 3,5 millioner pakker – tilsvarende 40 pakker i sekundet.

Les også Hvem har skylden for USAs handelsunderskudd? Hvor langt er deal-makeren Trump villig til å gamble med amerikanske selskapers overskudd, spør Thomas Eitzen.

– Støtter politiske endringer

– Vi støtter politiske endringer som er til fordel for forbrukerne. Vi tror at rettferdige regler ikke vil påvirke konkurransedyktige forretningsdynamikker, sier Temu i en kommentar.

I en uttalelse fra Shein sier kineserne: – Vi støtter fullt ut reformer som gagner europeiske forbrukere og sikrer rettferdig konkurranse på like vilkår.

Den nye EU-kommisjonen, som tiltrådte 1. desember, planlegger å legge frem et forslag innen februar, FT.