Investeringene i utviklingen av kunstig intelligens (AI) er enorme. Den amerikanske fondskjempen Blackrock anslår ifølge Affärsvärlden i en fersk rapport at utbyggingen av AI-infrastruktur som datasentre og halvledere kan gi investeringer på 700 milliarder dollar årlig ved utgangen av inneværende tiår.

Deretter ventes årlige investeringer på 3.500 milliarder dollar for å møte den økende energietterspørselen.

Men på New York Times-arrangementet DealBook Summit i forrige uke helte Sundar Pichai, sjefen for Googles morselskap Alphabet, kaldt vann i blodet på dem som tror investeringene vil gi en rivende AI-utvikling også i 2025.

– Bakken blir brattere

– Jeg tror fremgangen kommer til å bli vanskeligere. Når jeg ser på 2025, er den lavthengende frukten tatt. Bakken blir brattere, og vi vil definitivt trenge dypere gjennombrudd for å komme til neste fase, sa han i et innlegg omtalt av CNBC.

Pichai spår at språkmodeller som ChatGPT, Google Gemini og Meta Llama vil forbedres gradvis, særlig innen områder som resonnementer og pålitelig oppgaveløsning. Likevel tviler han på at såkalt generativ AI ikke vil endre menneskers liv i 2025 mer enn det allerede har.

Google-sjefen påpeker ifølge kanalen også at AI, til tross for milliardinvesteringene allerede gjort, ennå ikke har generert betydelige gevinster for næringslivet. Dette støttes av en rapport fra Goldman Sachs.

– Finnes ingen grenser

Microsoft-sjef Satya Nadella er delvis enig med Pichai.

– Gjennom 70 år med den industrielle revolusjonen var det ikke mye vekst i industrien. Og så tok det av. Det vil aldri være lineært, sa han ifølge CNBC under Fast Company Innovation Festival 2024 i oktober.

there is no wall — Sam Altman (@sama) November 14, 2024

Andre er uenige, i det minste offentlig. OpenAI-sjef Sam Altman hevdet i et X-innlegg for noen uker siden at det ikke finnes noen grenser for utviklingen av AI. Innlegget var en respons på oppslag om at den nylanserte ChatGPT 4-versjonen bare var moderat bedre enn tidligere versjoner.