Mannen bak elbilselskapet Tesla, Elon Musk, er den aller første privatpersonen i historien med en formue på over 400 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Det tilsvarer en formue på 4.456 milliarder norske kroner.

Årsaken bak Musk sitt nylige formuehopp er et internt aksjesalg i hans private romfartsselskap SpaceX.

SpaceX blir nå verdsatt til rundt 350 milliarder dollar, noe som gjør det til verdens mest verdifulle private oppstartsselskap, skriver avisen videre.

Steget 65 prosent

I tillegg har oppgangen i Tesla den siste tiden gitt enorm avkastning for Musk, siden Donald Trump sin valgseier. Tesla-aksjen er opp 65 prosent siden valget, på bakgrunn av forventninger om at Trump vil forenkle innføringen av selvkjørende biler og fjerne skattefradrag som Teslas konkurrenter nyter godt av, ifølge Bloomberg.

Elon Musk var Trump sin mest fremtredende politiske støttespiller og donerte gigantiske summer til Trump sin valgkampanje.

Trump har blant annet utpekt Musk som leder for en ny avdeling for statlig effektivitet, kalt DOGE (Department of Government Efficiency).