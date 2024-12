Kraftig oppgang i Google-aksjen

Google-eier Alphabet har steget over 5 prosent to dager på rad på New York-børsen, den beste to-dagers perioden på over 9 år og ny all-time high. Denne uken har selskapet annonsert en rekke prosjekter.

Senest onsdag lanserte Alphabet den nyeste versjonen av flaggskipmodellen for multimodal AI, Gemini 2.0, som forstår og kan resonnere rundt bilder, video, lyd og tekst.

«Med Gemini 2.0 ser det ut til at Alphabet har gjort betydelige fremskritt i modellens ytelse», skriver analytiker Eric Sheridan i Goldman Sachs.

I tillegg til bedre ytelse ble det også annonsert nye bruksområder for AI-modellen: Project Mariner, Deep Research, Project Astra og Jules.

Dermed er selskapet nærmere visjonen om å tilby såkalte agentive experiences – systemer som kan utføre et bredt spekter av oppgaver på vegne av brukeren.

Kvantebrikke

På mandag ble Alphabets nye kvantebrikke Willow lansert. Den viste betydelige forbedringer i ytelse og lavere feilmarginer.

«Selv om kvantedatabehandling foreløpig mangler stordriftsfordeler og definerte bruksområder for forbrukere, representerer det et potensielt, dramatisk skifte innen databehandling som vil utvikle seg parallelt med AI de neste ti årene», skriver Goldman-analytikeren.

Grunnleggeren av Google Quantum AI, Hartmut Neven, hevder Willow utførte en beregning på under fem minutter, som dagens ledende supermaskiner ville brukt 10 septillioner (25 nuller) år på å fullføre.

«Dette gir troverdighet til ideen om at kvanteberegninger skjer i mange parallelle universer, i tråd med tanken om at vi lever i et multivers», skrev Neven.

«Klassiske datamaskiner bruker bits som enten er 0 eller 1 (av eller på). Kvantedatamaskiner bruker derimot qubits, som kan være både 0 og 1 samtidig, eller noe midt imellom. En slags Schrödingers bit altså, selv om qubits ikke bare «er begge deler samtidig», men snarere beskrives av en matematisk tilstand som kan projiseres til enten 0 eller 1 ved måling», skriver Tek.no



Goldman Sachs har kjøpsanbefaling med kursmål 210 dollar på Alphabet-aksjen, mens sluttkursen onsdag var 195,40 dollar. Snittkursmålet blant analytikere på Bloomberg er også 210 dollar.