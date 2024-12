EU-kommisjonen har signert en kontrakt om å bygge et satellitt-nettverk for 10,6 milliarder euro, drøyt 125 milliarder norske kroner, som skal konkurrere med Elon Musks Starlink.

Det melder Financial Times mandag, som skriver at forhandlingene har vært krevende med lange diskusjoner om budsjettsprekker, risiko og fordeling av arbeidet. Prosjektet får navnet «Iris²».

61 prosent av prosjektet finansieres med offentlige midler, mens resten skal dekkes av SpaceRise-gruppen ledet av Eutelsat, Hispasat og SES. Prosjektet var opprinnelig anslått til å koste rundt 6 milliarder euro.

SpaceRise inkluderer også europeiske rom- og kommunikasjonsselskaper som Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio og Thales, og vil få en 12-årig konsesjon til å designe, bygge og drifte Iris².

290 satellitter

Prosjektet skal etter planen plassere 290 satellitter i lave og middels baner, og er ventet å være i gang i begynnelsen av 2030. Til sammenligning har Starlink for øvrig over 6.000 sattelitter.

Mesteparten av satellittenes kapasitet vil være dedikert til en kommersiell bredbåndstjeneste som tilbys av satellittoperatørene til bedrifter og husholdninger, slik som SpaceX' Starlink tilbyr i dag.

Den resterende kapasiteten skal gå til å sikre statlige tjenester som overvåkning, beredskap og krisehåndtering.

«Iris² underbygger vår strategiske autonomi og forsvarsevne, fremmer vår konkurranseevne og styrker samarbeidet mellom offentlig og privat sektor,» kommenterte EU-kommisjonens generaldirektør for forsvar, industri og romfart, Timo Pesonen, til Financial Times.

Støtter bransjen

Programmet skal også være del av en satsing på å gi flere kontrakter til Europas romindustri, for å fremme innovasjon, øke europeisk konkurranseevne og sikre arbeidsplasser.

Thales og Airbus, Europas to største satellittprodusenter, har for eksempel sagt opp tusenvis av ansatte de siste månedene for å håndtere den lavere aktiviteten i bransjen.