EU straffer Meta med ny milliardbot

Boten beløper seg til 251 millioner euro, tilsvarende nesten 3 milliarder norske kroner.

Straffen mot Meta kommer etter en datalekkasje i 2018 som eksponerte tre millioner europeiske brukere og omtrent 29 millioner globalt for hackere.

Irlands datatilsyn er EUs spydspiss mot Meta ettersom selskapets regionale hovedkvarter ligger i Dublin.

Selskapet har uttalt at de vil anke avgjørelsen med begrunnelse i at de umiddelbart tok grep for å fikse problemet og «proaktivt informerte de berørte» i tillegg til datatilsynet.

Milliardboten kommer bare en drøy måned etter at EU-kommisjonen ga dem en bot på rundt 9,4 milliarder kroner for brudd på EUs konkurranseregler.

(NTB)