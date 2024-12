En ledende forsvarsprodusent tildeler Kitron ordre for leveranser til den amerikanske hæren, går det frem av en børsmelding torsdag.

Ordren er på over 5 millioner dollar årlig. Den går i utgangspunktet over ett år, men kan forlenges i ytterligere to år.

Leveransene som gjelder spesialtilpasset elektronikk for den amerikanske hæren og allierte styrker forventes å starte i midten av 2025. Produksjonen vil finne sted ved Kitrons anlegg i Windber, Pennsylvania.

– Dette bekrefter Kitrons tidligere kommunikasjon om økt etterspørsel innen Forsvar og Luftfart. Når vi legger dette programmet på toppen av en allerede imponerende portefølje av forsvarsprogrammer, er det en stor anerkjennelse for oss i USA, sier sjef for Kitrons amerikanske virksomhet, Gary Tarallo, i en kommentar.

Dronesamarbeid

Tarallo påpeker at ordren er en videreføring av et langsiktig USA-samarbeid, og gjelder «et viktig program» selskapet har levert til før.

Kitron børsmeldte i januar i fjor et mangeårig produksjonspartnerskap med New York-baserte Easy Aerial, et selskap som utvikler autonome UAV-løsninger (unmanned aerial vehicle). Partnerskapet ble oppgitt å ha sin base ved det omtalte Windber-anlegget.

På sine hjemmesider skriver Easy Aerial at deres militærgraderte «drone-in-a-box»-løsning er designet for å møte sikkerhetsbehov både i luften og på bakken. Selskapet ble etablert i 2015 av tidligere militært personell og ingeniører innenfor luftfart, robotikk og programvare, med støtte fra det amerikanske luftforsvaret.