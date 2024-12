Schibsted varsler i en børsmelding fredag en utdeling på 500 millioner kroner rett i lommene til aksjonærene. Beløpet skal utbetales som et ekstraordinært utbytte.

– Vi ønsker å returnere overskuddet til aksjonærene, samtidig som vi sikrer en sterk og solid balanse for selskapet. Det planlagte ekstraordinære utbyttet kommer i tillegg til det ordinære utbyttet på 2,25 kroner pr. aksje for 2024, som ble presentert på vår kapitalmarkedsdag, sier finansdirektør Per Christian Mørland i Schibsted.

Pengene kommer fra deler av Schibsteds aksjepost i Adevinta på 14 prosent. Schibsted vil motta pengene fra Adevinta i andre kvartal 2025. Det ekstraordinære utbyttet må først godkjennes under den ordinære generalforsamlingen i mai før det utbetales til aksjonærene i andre kvartal 2025.