Kitron med ny millionavtale

Elektronikkprodusenten Kitron har inngått en avtale verdt 15 millioner euro med et ledende teknologiselskap som spesialiserer seg på IoT-løsninger. Den nye kontrakten innebærer produksjon av en gateway for sensorer som overfører data til skyen.

Dette kommer frem i en børsmelding fra selskapet.

«Vi er svært glade for at kunden har valgt Kitron som en langsiktig produksjonspartner for sitt innovative IoT-produkt. Konnektivitet, inkludert IoT, er en av Kitrons prioriterte markedssektorer, så dette passer perfekt med vår strategi» sier Mindaugas Sestokas, konserndirektør for Sentral- og Øst- Europa i samme børsmelding.

Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Kaunas i Litauen.