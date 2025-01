Kitron har mottatt en ordre på 46 millioner kroner fra Thales Norway, opplyses det i en melding lørdag ettermiddag.

Produksjonen vil foregå ved Kitrons anlegg i Arendal, og leveransene vil starte i første kvartal 2026 og foregå gjennom andre kvartal.

– Denne ordren er strategisk viktig for Kitron. Den styrker samarbeidet med Thales og bidrar til å befeste vår posisjon i forsvarssektoren, sier Heine Østby, adm. direktør i Kitron Norge.

Kitron-aksjen har hatt en frisk start på året med 5,6 prosent oppgang. Den siste måneden er oppgangen på 13,3 prosent.

– De som gikk glipp av oppgangen i Kongsberg Gruppen kan nå få muligheten i Kitron. Det er undervurdert hvor mye forsvar og sikkerhet kommer til å bidra for Kitron, sa Odin Norge-forvalter Atle Hauge, til Finansavisen tidligere i januar.

– Kitrons forsvarsleveranser vokser så mye at selskapet ikke trenger hjelp fra de andre segmentene for å likevel øke topplinjen anstendig. Samtidig er det grunn til å tro at også de andre segmentene får et syklisk comeback, sa Hauge.