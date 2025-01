Apple taper markedsandeler i Kina

I en analyserapport fra analytiker Ming-Chi Kuo, som jobber for TF Securities, fremheves Apples utfordringer i det kinesiske markedet.

«Apple har inntatt en forsiktig holdning når det gjelder produksjonsplaner for iPhone i 2025», skriver Kuo, ifølge CNBC.

Han forventer at iPhone-leveransene vil falle med 6 prosent i første halvdel av 2025.

Kuo peker på at to av de kommende iPhone-modellene er så tynne at de sannsynligvis kun vil støtte eSIM, noe som ikke er populært i det kinesiske markedet.

«Disse to modellene kan møte utfordringer med fraktmomentum med mindre designen endres», skriver han, ifølge CNBC.

Under konsensus

I desember rapporterte Kuo at de totale smarttelefonleveransene i Kina holdt seg uendret sammenlignet med året før, mens leveransene av iPhone falt med 10 til 12 prosent.

«Det er også ingen bevis for at Apple Intelligence, selskapets kunstige intelligens-funksjon, driver oppgraderinger av maskinvare eller inntektene fra tjenester», skriver Kuo.

Han anslår at Apples iPhone-leveranser vil være rundt 220 millioner enheter for 2024, noe som er lavere enn konsensus på 240 millioner eller mer.