De fleste forbinder Telenor med mobilabonnement og bredbånd, men selskapet har også etablert seg som en ledende aktør innen Internet of Things (IoT) globalt. Etter 15 år med strategisk satsing har Telenor blitt en av verdens største IoT-leverandører, og nylig passerte selskapet en milepæl med 25 millioner IoT-enheter i bruk.

Dette finner du i alt fra Volvo-biler og italienske motorsykler til gressklippere og rottefeller.

– Om vi skulle vist deg et verdenskart nå, skulle du sett at det blinker på nesten hele jordkloden, sier Dan Ouchterlony, sjefen for Telenor Amp og legger til:

– Det er et av våre viktigste satsningsområder.

Milliardomsetning

Telenor Amp er investeringsarmen til Telenor-konsernet og forvalter i dag 19 investeringer med en samlet verdi på omkring 10 milliarder kroner. Det er en blanding av oppstartsselskaper som Sensorita, Shapemaker og Plaato, men også etablerte selskaper som Telenor Connexion, Telenor Linx, Telenor Maritime, Allente og Carousell.

Siden Telenor Amp ble etablert i 2020, har enheten gjort en rekke kjøp og salg.

– Telenor har etablert seg som en ledende aktør innen mobil IoT-konnektivitet, som er et sentralt og strategisk viktig segment av det totale IoT-markedet. Der er Telenor i en helt egen liga. Iallfall i forhold til de nordiske operatørene, sier adm. direktør i Connexion Mats Lundquist.

PASSERER 1 MILLIARD: Adm. direktør i Connexion, Mats Lundquist. Foto: Telenor

I 2024 passerer omsetningen 1 milliard, og selskapet har satt seg som mål å tredoble antallet IoT-enheter til 75 millioner.

– Vi har høye vekstambisjoner, det er helt klart, men vi ønsker ikke å kommunisere konkrete omsetningsmål, sier Lundquist. Men jeg kan røpe at vår visjon er å komme opp på topp fem-lista globalt.

Nå må Lundquist foreløpig nøye seg med topp ti globalt. Kundevekst er på 200 prosent siden 2014.

– Ikke priset inn

– Vil dette synliggjøre verdier?

– Sammenlignet med våre konkurrenter har Telenor levert god avkastning som telekom-aksje i Norden, inkludert utbytter. Vi ser betydelig potensial i vår strategiske satsing på IoT, men som børsnotert selskap er det ikke naturlig å gi investeringsråd, svarer Ouchterlony om aksjekursutviklingen.

– Fra et teknisk perspektiv mener jeg likevel at markedet fortsatt ikke fullt ut har priset inn potensialet i vår IoT-satsing. Vi har ambisjoner om å levere resultater som kan overraske markedet positivt, legger han til.