Sonos' adm. direktør, Patrick Spence, går av etter åtte år i jobben, etter selskapet i flere måneder har slitt med kundeopprør etter en mislykket app-oppdatering, melder Bloomberg.

Selskapet lanserte i mai en ny mobilapp som skulle modernisere brukeropplevelsen, men den var i stedet full av feil. Kundene opplevde forvirrende grensesnitt, tap av viktige funksjoner og problemer med høyttalerkontroll.

Aksjenedtur

Spence er blitt kritisert for å reagere for sent på krisen, noe som også rammet lanseringen av nye produkter og førte til en omsetningsnedgang på 16 prosent i kvartalet som endte i september.

Sonos lanserte blant annet en ny lydplanke og hodetelefoner i fjor, men disse lanseringene ble helt overskygget av problemene med appen.

PÅ PLASS: Tom Conrad, som grunnla Pandora Media, tar over som midlertidig sjef for Sonos. Foto: Bloomberg

Siden app-lanseringen har aksjen falt 13 prosent, og selskapet sparket rundt 100 ansatte i august.

Lydteknologiselskapet har utnevnt styremedlem Tom Conrad som midlertidig konsernsjef. Han har tidligere hatt toppstillinger i Snap og Pandora, samt vært i Sonos-styret siden 2017.

Selskapet hevder at lederbyttet ikke er knyttet til resultatene for første kvartal i regnskapsåret, som kommer i februar.

Aksjene i Sonos steg 5,6 prosent i førbørshandelen mandag i New York.

Les også Dette er årets beste tech Strava-beist til mor og støvsuger til far? Vi har plukket dingsene som imponerte oss mest i året som gikk.

– Sviktet kundene

– Når systemet ikke fungerer, blir kundene våre dratt ut av øyeblikket, og de har rett til å føle at vi har sviktet dem, skrev Conrad i en e-post til de ansatte etter utnevnelsen.

– Det er rett og slett ikke godt nok når kundenes alarmer ikke går av, barna deres ikke kan høre spillelisten under frokosten, surroundhøyttalerne ikke fungerer eller de ikke kan pause musikken raskt nok til å svare ringeklokken, legger han til.

Ifølge Bloomberg vil Conrad bli kompensert for rollen som midlertidig sjef med 175.000 dollar i måneden og aksjeopsjoner verdt 2,65 millioner dollar. Samtidig vil Spence bli værende som rådgiver frem til juni og motta en sluttpakke på 1,9 millioner dollar.