Space X skjøt opp satellitt som skal styrke norsk havovervåking

Satellitten ved navn NorSat-4 veier bare 36 kilo. Mikrosatellitten inngår i Kystverkets egne romprogram og skal nå ut på ferden for å fange informasjon om skip i norske farvann.

Satellitten har et nyutviklet lavlyskamera som skal kunne fotografere skip som har slått av sin AIS-sender. AIS er et system for automatisk identifikasjon av skip og dets bevegelser.

– Satellitten befester Norges evne til å holde oversikt over hva som foregår i våre havområder, noe som er av ekstra betydning i dagens geopolitiske klima, sier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

Informasjonen som NorSat-4 samler, blir sendt til jordstasjoner i Vardø og Tromsø.

Oppskytingen skjedde på Vandenberg Space Force Base i California klokken 19.49 norsk tid tirsdag kveld og kunne følges direkte via Space X.

Kystverket har hatt uavbrutt AIS-dekning fra satellitter siden 2010. NorSat-4 blir Kystverkets sjette operative satellitt i samarbeidet med Norsk romsenter og Forsvarets forskningsinstitutt.

Det er Kystverket og Forsvarsdepartementet som har stått for finansieringen av NorSat-4, mens både norsk og utenlandsk romindustri har vært leverandører. Det nyutviklede lavlyskameraet er en del av Forsvarets romsatsing.