CBRE Group kjøper 60 prosent av coworking-selskapet (på norsk kontorhotell) Industrious etter at amerikanske arbeidsgivere i større og større grad tvinger sine ansatte til å møte opp på kontoret i stedet for å sitte på hjemmekontorer.

Industrious har 200 kontorhoteller i 65 byer over hele verden.

Selskapet ble etablert i 2012 av kompisene Jamie Hodair og Justin Steward ettersom de mente at kvaliteten på kontorhoteller var altfor dårlig i hjemstaten Michigan.

De hentet 1 million dollar fra 80 investorer og åpnet den første kontorhotellet i Chicago.

I skyggen av WeWork

De og resten av kontorhotellbransjen havnet i skyggen av We Work og dets flamboyante leder Adam Neumann. WeWorks rakettvekstvekst, skyhøye prising og fall, gjorde at mange investorer betakket seg for å gå inn i kontorhotellbransjen. I motsetning til WeWork som inngikk leieavtaler på kontorarealer – på ett tidspunkt var de største leietager både på Manhattan og i London – har Industrious heller samarbeidet med gårdeiere om utleien og fått en andel av leien.

Prising i 2020: 571 mill.

CBRE kjøpte seg inn i Industrious i 2020 og betalte 200 millioner dollar for 35 prosent av aksjen, tilsvarende 571 millioner i prising. I etterkant har de økt investeringene med 100 millioner dollar til.

Industrious' inntekter og resultater for 2024 oppgis ikke ut over at selskapet siden 2021 har hatt en 50 prosent årlig inntektsvekst.