– Lyspunktene handler om kundene og spesielt behov for miljøvennlig, bærekraftig teknologi for desinfeksjon av vann. Vi jobber med kunder over hele verden, sa Uthus.

Store eiere i Crayonano Aksjonær Person bak Andel Nordic Technology Group Rune Rinnan 15,0 EIC Fund - 10,6 Skips AS Tudor Thomas Wilhelmsen m. fam. 5,7 SpareBank 1 SMN Invest - 4,4 CoFounder II - 3,3 Weman (gründer) Knut Erik Weman 2,9 Molver Tronn Lervik 2,4 Pro Sjur Thorsheim 2,4 Bank Pictet & Cie (Europe) AG - 2,2 GH Holding Gunnar Heglund 2,0 Petrock II Lodve Martin Kvamme 1,9 Verdipapirfondet DNB Miljøinvest - 1,8 S. Munkhaugen Torkil Munkhaugen 1,6 IFE Invest Bertil Gunnar J Lundberg 1,6 Fimland - 1,4 LJM Leif Jørgen Moger 1,4 CoFounder II - 1,3 NTNU Technology Transfer Eivind Andersen 1,1 Andre - 36,8 Sum - 100,0 Oversikten var oppdatert pr. juli 2024.

– Brukt opp alle muligheter

Selskapet var imidlertid avhengig av 15 millioner kroner eller mer for å finansiere pågående drift, samtidig som det skal ha pågått diskusjoner med potensielle industrielle partnere om å realisere det kommersielle potensialet i teknologien.

«Ettersom det konvertible lånet ikke ble realisert, har selskapet brukt opp alle muligheter for å sikre kortsiktig finansiering, og etter styrets vurdering finnes det ingen alternativer for å sikre kortsiktig finansiering», heter det i meldingen.

Ettersom selskapet begjærer oppbud, vil styret anmode om at NOTC-registreringen av selskapets ordinære aksjer suspenderes.

Planen har i flere år vært å ta selskapet på børs. Jo Uthus har holdt fingeren på børsknappen i to år, skrev Finansavisen i fjor.

Profilerte eiere

Oppbudet er en nedtur for Rune Rinnan, som var styreleder i syv år før han overlot roret til Jo Uthus i fjor. Rinnan er nå nestleder i styret. Børsselskapet Nordic Technology Group, der Rinnan er sjef, er største eier.

Onsdag kveld sendte NTG ut en børsmelding. Der varsles en nedskriving på 81 millioner kroner som følge av konkursåpningen.

På eiersiden i CrayoNano finner vi også store investorer som Skips AS Tudor ved Thomas Wilhelmsen, tidligfasemiljøet CoFounder, SpareBank 1 SMN samt Sveits-utflytter og alarmgründer Sjur Thorsheim.

INVESTOR: Thomas Wilhelmsen gjennom Skips AS Tudor. Foto: Iván Kverme

På spørsmål om tilbakemelding fra investorer svarte Uthus:

– Vi har forståelse for at man har litt forskjellig horisont på sine investeringer. Vi er ydmyke for de kursbevegelsene vi har sett. Det er en brutal tilbakemelding til oss i styret.

I oktober kunne CrayoNano fortelle om kundemislighold på visse forsendelser i juni og juli, delvis på grunn av kunders betalingsunnlatelser og delvis på grunn av konkurs, med påfølgende mangel på oppgjør.

– Parallelt er vi inne i en prosess for å skaffe ytterligere kapital, og det har vi jobbet med i en periode. Vi er i vekstfase og har et kapitalbehov for å støtte vekst og videre utvikling, og dette jobber vi kontinuerlig med, la han til.

Høsten 2024 meldte også CrayoNano om en betydelig konsolidering og sammentrekning i markedet for UV-C LED-komponenter, både i forsyningskjeden, med systemintegratorer og deres sluttkunder.