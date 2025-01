Dagens Industri: – Oligarkene tar over i Washington

KLARE FOR MAKT: USAs påtroppende president Donald Trump (fra venstre), sangeren Kid Rock og Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk i New York i november 2024. Donald Trump skal avlegge presidenteden neste uke, men på mange måter kunne milliardæren Elon Musk like gjerne lagt hånden på Bibelen, skriver AFP. Nyhetsbyrået påpeker at forholdet er uten sidestykke i moderne amerikansk historie. Trump inn i Det hvite hus med en rådgiver som ikke bare er verdens rikeste person, men som matcher den påtroppende presidenten i vill ambisjon, ytre-høyre-politikk og mediepåvirkning. Foto: NTB

