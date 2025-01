– Det er kvaliteten på teknologien vår som gjør at vi når gjennom, og vi ser også at vi har et konkurransefortrinn med tanke på kostnadsnivået. Høyt kvalifiserte sikkerhetseksperter fra Norge er relativt sett rimelige sammenlignet med internasjonale standarder, sier han.

River Security (mill. kroner) 2024 2023 Driftsinntekter 20,2 12,2 Driftsresultat 2,0 0,2 Resultat før skatt 2,0 0,2 Resultat etter skatt 2,0* 0,2

PE kjøper mer

Holst ser også en kraftig økning i etterspørselen fra private equity, der interessen for selskapsgjennomgang fra et sikkerhetsståsted har økt i takt med veksten i PE-bransjen.

– Cyber-due diligence er blitt en stadig viktigere del av investeringsprosessen for PE-selskaper som gjennomfører et stort antall oppkjøp i løpet av et år, sier Holst.

På transaksjonssiden økte private equity- og venturekapital-selskaper investeringene i cybersikkerhet kraftig til 6,65 milliarder dollar de første fem månedene av 2024, ifølge S&P Global.

Samtidig er bransjen selv blitt en større kjøper av sikkerhetsteknologi.

Store mengder sensitive data, mye kapital og hyppige transaksjoner har gjort bransjen til et attraktivt mål for cyberkriminelle, samtidig med at den må sikre investortillit og møter stadig strengere regelverk.



– Det gjør at vi i større grad leverer det man kan kalle porteføljesikkerhet, sier Holst.

Flere partnere

I fjor gikk River Security partnerskap i med Sicra, et ledende norsk sikkerhetskonsulentselskap, som innebar å samle spesialisttjenester i en samlet leveranse. Kundene får en kombinasjon av døgnkontinuerlig overvåkning fra en internasjonal systemleverandør, og kartlegging og testing fra River og Sicras konsulenter på bakken.

Ifølge Holst er det en leveransemodell selskapet bygger videre på, og understreker at partnerskap er avgjørende for selskapets internasjonale vekst.

– Akkurat nå fokuserer vi på Storbritannia og Irland, hvor vi vokser bra, sier han.

Selskapet har det seneste året økt fra 13 til 19 ansatte, der selskapet rekrutterer de beste fra hackerkonkurranser. Det er også kommet flere tilbud om oppkjøp, men et salg er foreløpig utelukket.

– Vi har god fart, dyktige folk og vår egen måte å levere på. Foreløpig bygger vi sten på sten, sier han.