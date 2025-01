Cognite-sjef John Markus Lervik bekrefter i et intervju med Reuters at programvareselskapet flytter til USA

– Vi vil drastisk øke vår tilstedeværelse i USA, og med den nye presidentens klare satsning på investeringer, vil vil vokse enda mer aggressivt og med over 100 nye stillinger, sier Lervik til Reuters.

Donald Trumps andre presidentperiode, preget av handelstrusler og omfattende utøvende handlinger, representerer nye risikoer for europeiske aktører ettersom tollsatser og regulatoriske endringer trer i kraft.

Lervik sa at han hadde vært bekymret for Europas vekst i et tiår og håpet at medvind i USA ville motivere europeiske regulatorer til også å ta grep. «Jeg tror Ursula von der Leyen nettopp sa tidligere i dag at hun ønsker å redusere reguleringene,» sa han.

Sammen med Lervik uttalte AkerBPs digitale direktør Paula Doyle at «smartere regulering» eller «deregulering» vil være nødvendig for at europeiske aktører skal kunne ta steg videre i kommersialiseringen av teknologi og programvare.

«Vi vet at Europa ikke har klart å gjøre tilsvarende fremskritt innen teknologi og programvare som USA,» sa Doyle.

Etter Saudi Aramcos kjøp av en eierandel på 7,4 % i selskapet, er Cognite verdsatt til 1,6 milliarder dollar.