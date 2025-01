Netflix kunne melde om en økning på 18,9 millioner abonnenter i fjerde kvartal, langt over Wall Streets forventninger. Live sportsarrangementer og returen av den populære sørkoreanske serien «Squid Game» bidro til å trekke et rekordantall nye kunder, kommer det frem av selskapets kvartalsrapport.

Aksjemarkedet reagerer med å sende aksjen rett opp i etterhandelen. Aksjen er opp over 12 prosent like etter resultatene ble sluppet.

Strømmegiganten kunne fortelle om at de, i takt med å fortsette investeringene i tilbudet, vil øke prisene for tjenesten for de fleste abonnementene i USA, Canada, Portugal og Argentina. I USA vil grunnpakken med reklame øke med 1 dollar per måned til 7,99 dollar, en prisøkning på 14 prosent, mens premiumpakken vil koste 24,99 dollar, en økning på 9 prosent.

Netflix opplyste også at programtilbudet i fjerde kvartal overgikk selskapets interne forventninger. Boksekampen mellom Jake Paul og Mike Tyson ble den mest strømmede sportsbegivenheten, og de to NFL-kampene på julaften leverte to av de mest strømmede konkurransene i ligaens historie.

Dette kvartalet vil også være siste gang Netflix rapporterer antall nye abonnenter, ettersom selskapet fremover ønsker å legge vekt på andre resultatmål som inntekter og fortjeneste – en endring analytikere spekulerer i at skylder avtagende abonnentvekst.

Fasiten for fjerde kvartal viste en fortjeneste per aksje på 4,27 dollar, som overgikk Wall Streets forventning på 4,20 dollar per aksje, basert på et gjennomsnitt av prognoser fra 34 analytikere. Årlig driftsinntekt oversteg 10 milliarder dollar for første gang i selskapets historie.

Inntektene steg med 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 10,2 milliarder dollar, sammenlignet med Wall Streets estimater på 10,1 milliarder dollar for kvartalet.